Na mariborskem letališču brez težav znova steklo delo

Maribor, 19. julija - Letališče Edvarda Rusjana Maribor, ki je od četrtka v upravljanju državne družbe DRI, je danes začelo obratovati po rednem poletnem urniku, torej od 8.30 do 20. ure. "Delo poteka brez težav. Do 13. ure je na letališču pristalo šest, vzleteli pa sta dve letali. V popoldanskih urah jih pričakujemo še nekaj," so za STA povedali v DRI.