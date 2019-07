V New Yorku največji nagradni sklad doslej

New York, 19. julija - Teniški turnir za grand slam v New Yorku, ki se bo začel 23. avgusta, bo v letošnji izvedbi poskrbel za nov finančni rekord. Prireditelji so sporočili, da so povečali nagradni sklad, ta zdaj znaša rekordnih 57 milijonov dolarjev (50,6 milijona evrov). V primerjavi z letom 2018 je denarna pogača večja za osem odstotkov.