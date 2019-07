Velik vročinski val zajel osrednji in vzhodni del ZDA

New York, 19. julija - ZDA je zajel vročinski val, ki se bo v soboto in nedeljo z osrednjega dela celine razširil na severovzhodni del. Najhuje bo v Chicagu in Detroitu, kjer pričakujejo temperature okoli 40 stopinj Celzija; ob visoki vlažnosti bo občutek okoli 44 stopinj Celzija. V New Yorku in Philadelphii v soboto in nedeljo pričakujejo podobne temperature.