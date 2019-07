Odbojkarice sede ostajajo v boju za peto mesto na EP

Budimpešta, 18. julija - Slovenska reprezentanca v odbojki sede ostaja brez polfinala na evropskem prvenstvu na Madžarskem. V četrtfinalu je bila od varovank selektorja Simona Božiča s 3:0 boljša Ukrajina, v tekmi za razvrstitev od 5. do 9. mesta so Slovenke zatem s 3:1 ugnale Finke. V petek jih čakata še zadnji dve tekmi - proti Britankam in Madžarkam za končno 5. mesto.