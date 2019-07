Vsi mladinski reprezentanti uspešno preko kvalifikacijskega sita SP v Krakovu

Krakov, 18. julija - Slalomisti na divjih vodah so opravili še z drugim kvalifikacijskim dnem svetovnega prvenstva za mladince in mlajše člane, ki ta teden poteka na Poljskem. Vsi mladinski reprezentanti, ki so nastopili danes, so se uvrstili v polfinale. Najboljši slovenski rezultat dneva je postavila Eva Alina Hočevar, ki je bila v kajaku tretja.