Borze v New Yorku s padci

New York, 18. julija - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele z negativnimi gibanji. Med vlagatelji je namreč prisotna negotovost glede trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko, hkrati pa razpoloženje kvari nespodbudna sezona objav četrtletnega poslovanja. Danes so pod pritiskom predvsem delnice Netflixa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.