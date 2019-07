Inšpektorat v pol leta ugotovil 1686 kršitev glede izplačila regresa

Ljubljana, 18. julija - Inšpektorat RS za delo tudi letos pri delodajalcih izvaja redni in usmerjeni nadzor glede izplačila regresa. V dobre pol leta je ugotovil 1686 različnih kršitev, največ, 1187, se jih nanaša na izplačilo regresa do zakonskega roka, so sporočili iz inšpektorata, ki je lani ugotovil 1926 različnih kršitev glede izplačila regresa.