Ljubljana, 18. julija - Nogometaši Ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo v gosteh premagali Rigas z 2:0 (1:0) in se uvrstili v 2. krog. Ljubljančani so prvo tekmo doma izgubili z 2:3. V 2. krogu Olimpijo čaka Malatyaspor.