Ministri G7 z dogovorom o obdavčenju digitalnih velikanov; kritični do libre

Pariz, 18. julija - Finančni ministri skupine najbolj razvitih svetovnih gospodarstev G7 so na zasedanju v Franciji dosegli dogovor o načrtu za obdavčitev digitalnih velikanov. Nova pravila naj bi določila minimalno davčno stopnjo, hkrati pa podjetjem omogočila nadaljnje delovanje v državah, kjer niso fizično prisotna. Kritični pa so bili do Facebookove libre.