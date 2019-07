Prometna napoved do 25. julija

Ljubljana, 18. julija - Konec tedna se pričakuje povečan promet od Avstrije proti Hrvaški in proti slovenski obali. Zgostitve v obratni smeri pričakujemo, od sobote do ponedeljka. Z začetkom počitnic v delu Nemčije prihodnji teden, pa se nam obeta skozi Slovenijo povečan promet že od 24. julija popoldne naprej, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra.