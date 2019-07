Ministrstvi za delo in za izobraževanje delno uspešni pri nekaterih razpisih

Ljubljana, 18. julija - Ministrstvi za delo in za izobraževanje sta bili delno uspešni pri izvedbi nekaterih razpisov, je ugotovilo računsko sodišče, ki je obema ministrstvoma podalo priporočila za izboljšanje priprave in izvedbe javnih razpisov. Sodišče je med drugim ugotovilo, da cilji iz razpisov in pogoji niso vedno merljivi oz. preverljivi.