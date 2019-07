Milanič: Maribor zasluženo naprej

Maribor, 18. julija - Nogometaši Maribora so zanesljivo opravili s prvo preizkušnjo na poti do lige prvakov. V prvem krogu kvalifikacij so s skupnim izidom 5:0 izločili islandski Valur Reykjavik. Mariborčani so zasluženo napredovali v drugi krog, kar je izpostavil tudi trener vijoličastih Darko Milanič, ki še nekaj časa ne bo moral računati na Luko Zahoviča.