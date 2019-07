Zavod za zdravstveno zavarovanje izpostavlja prednosti elektronskega bolniškega lista

Ljubljana, 18. julija - V ZZZS ocenjujejo, da so zadržki v zdravniških vrstah glede uvedbe elektronskega bolniškega lista predvsem posledica nezadostne seznanjenosti s konkretnimi rešitvami in prednostmi v primerjavi s trenutnim papirnim poslovanjem. Napovedali so, da se bodo pred nacionalno uvedbo pogovorili z zdravniškimi organizacijami v okviru rednih sestankov.