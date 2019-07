V Umagu kazenska ovadba dveh slovenskih državljanov zaradi kraje koles

Zagreb/Umag, 18. julija - Kriminalisti v Umagu so kazensko ovadili 19- in 20-letnega slovenska državljana, ki sta osumljena kaznivega dejanja kraje koles. V treh primerih naj bi skupno ukradla šest koles, ki so bila vredna več tisoč kun (več sto evrov), je danes objavila policijska uprava hrvaške Istre.