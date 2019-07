V domnevno podtaknjenem požaru v studiu za animacije na Japonskem več mrtvih

Kjoto, 18. julija - V domnevno podtaknjenem požaru v znanem studiu za animacije v japonskem Kjotu je danes po navedbah gasilcev umrlo najmanj 24 ljudi, več ljudi je ranjenih. Reševalci še vedno skušajo priti do ljudi, ki so ujeti v trinadstropni stavbi. Med njimi naj bi bili tudi takšni, ki so nezavestni.