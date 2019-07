V Kranju se začenja festival kulture, športa in kulinarike Kranfest

Kranj, 18. julija - S športnim in kulturnim dogajanjem se danes v Kranju začenja tradicionalni Kranfest. Mestne ulice Kranja bodo za tri dni postale oder kulturnih dogodkov, kulinaričnih doživetij, umetniških tržnic in športnih iger za vse generacije, zagotavljajo v Zavodu za turizem in kulturo Kranj.