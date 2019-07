Delo: Dars se je za tri milijone evrov poravnal z državo

Ljubljana, 18. julija - Sodni spor med Darsom in državo, ki ga je upravljalec avtocest pred petimi leti sprožil zaradi nesporazuma v zvezi s povračilom stroškov in plačil naročil oz. nalog, ki so jih v družbi opravili v letu 2010, se je končal s poravnavo. Z njo je Dars dobil tri milijone evrov, država pa mora znesek poravnati do konca leta, piše Delo.