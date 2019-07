Na naftnem trgu skromna gibanja cen

Singapur, 18. julija - Na naftnem trgu so danes neenotna in skromna gibanja cen. Med trgovci odmevajo sredini podatki o krčenju zalog surove nafte v ZDA, kar je bilo sicer pričakovano, a so se po drugi strani nepričakovano zvišale zaloge bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.