SD: Enostranska odločitev predsednika vlade o komisarskem kandidatu neprijetno sporočilo

Ljubljana, 17. julija - V koalicijski SD so kritični do ravnanja premierja Marjana Šarca, ki da je enostransko odločil o tem, kdo bo slovenski kandidat za evropskega komisarja. "Enostranska odločitev predsednika vlade Marjana Šarca je neprijetno sporočilo. Odgovornost predsednika vlade je, da skrbi za trdnost in zaupanje v koaliciji," so navedli v pisnem odzivu.