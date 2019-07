Sindikati Pozniča pozivajo k preklicu napovedi razrešitve direktorice SF

Ljubljana, 17. julija - V ponedeljek so se na sindikatu Sviz sestali predstavniki zaposlenih v Slovenski filharmoniji (SF), vključeni v sindikat Sviz in Glosa, ter predstavniki delavskega predstavništva v SF, in na podlagi preverb stanja v SF sklenili, da ministra za kulturo Zorana Pozniča pozovejo k preklicu napovedi o razrešitvi direktorice SF Marjetice Mahne.