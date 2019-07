Monsunsko deževje na jugu Azije zahtevalo več kot 200 smrtnih žrtev

New Delhi, 17. julija - Monsunsko deževje na jugu Azije je po zadnjih podatkih zahtevalo že več kot 200 smrtnih žrtev, več milijonov ljudi so morali zaradi poplav, zemeljskih plazov in porušenja stavb evakuirati. Največ smrtnih žrtev je deževje zahtevalo v Indiji in Nepalu, kjer je skupno umrlo najmanj 178 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.