Ob uveljavljanju olajšave prek eDavkov vračilo dohodnine že v četrtek

Ljubljana, 17. julija - Zavezanci za plačilo dohodnine, ki so olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljali elektronsko prek sistema eDavki, bodo vračilo dohodnine prejeli že v četrtek. Ostali zavezanci, ki so informativne izračune prejeli v drugi tranši, bodo morebiti preveč plačano dohodnino dobili vrnjeno do konca meseca.