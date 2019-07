Večina azijskih borz s padcem

Tokio, 17. julija - Tečaji delnic na večini azijskih borz so se danes gibali v rdečem. Kot poročajo tuje agencije, se je med vlagatelje vrnil pesimizem zaradi trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč izjavil, da lahko na kitajski uvoz uvede nove carine, kadarkoli se mu to zahoče.