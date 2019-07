Celje, 17. julija - V prometni nesreči, ki se je zgodila v torek zvečer na štajerski avtocesti od izvoza Celje Center proti Lopati, je umrl 26-letni voznik. Do nesreče je prišlo, ko je 26-letnik zapeljal z vozišča in se prevrnil na streho. V nesreči je bil udeležen sam, so sporočili s Policijske uprave Celje.