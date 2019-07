Fajonova in Brglez ne bosta podprla von der Leynove

Ljubljana, 16. julija - Slovenska evroposlanca iz vrst socialdemokratov (S&D/SD) Tanja Fajon in Milan Brglez na nocojšnjem glasovanju ne bosta podprla kandidatke za predsednico Evropske komisije Ursule von der Leyen. Po njunem prepričanju je SD na evropskih volitvah prejela mandat za napredek in spremembe EU, ne za vzdrževanje statusa quo, so sporočili iz SD.