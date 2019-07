V BiH razveljavili obsodbo zaradi vojnih zločinov proti Srbom in Hrvatom

Zagreb/Sarajevo, 16. julija - Prizivno sodišče Bosne in Hercegovine je razveljavilo prvostopenjsko sodbo osmim Bošnjakom zaradi zločinov, ki so jih storili med vojno v BiH nad srbskimi in hrvaškimi civilisti v taboriščih nedaleč od Sarajeva. V enemu najdaljših procesov za vojne zločine v BiH, ki je potekal od aprila 2012, so bili julija lani obsojeni na 60 let zapora.