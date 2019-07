Finance o obdavčitvi plač v Sloveniji (16. 7.)

Ljubljana, 15. julija - Tanja Smrekar v komentarju Več delavcu in podjetniku, ne politiku piše, da bi standard ter minimalne in srednje plače vsekakor morali rasti, a na zdravih temeljih in zaradi učinkovitejše davčne politike. Sprašuje pa se, kaj bo, če bo kriza, in ali ima gospodarstvo dovolj vzvodov za krmarjenje.