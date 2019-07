Mirza Begić se seli v Črno goro

Bar, 15. julija - Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Mirza Begić bo v novi sezoni igral za Mornar iz Bara. Štiriintridesetletni in 216 cm visoki center je že sedma okrepitev črnogorske zasedbe, pred njim so v Bar prišli Sead Šehović, Milko Bjelica, Jacob Pullen, Derek Needham, Brandis Raley-Ross in Damir Markota.