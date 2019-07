Idrija, 15. julija - V Idriji in bližnji okolici se nadaljuje iskanje 60-letne ženske, ki so jo nazadnje videli v nedeljo okoli poldneva. Policiste so o tem, da jo pogrešajo, obvestili okrog 22. ure, ko se je začela tudi iskalna akcija, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.