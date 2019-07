Policija prosi za pomoč pri razjasnitvi nesreče v Mariboru

Maribor, 15. julija - Na križišču Radvanjske ceste in Ceste proletarskih brigad v Mariboru se je danes okoli 6.05 pripetila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesarka in neznani voznik osebnega avtomobila rdeče barve, celjske registrske oznake. Policija prosi voznika osebnega avtomobila in morebitne očividce za pomoč pri razjasnitvi dogodka.