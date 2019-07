Na slovenski obali grozili in divjali

Koper/Portorož, 15. julija - Koprski policisti so minuli konec tedna imeli polne roke dela z nasilneži. 56-letnik iz Šoštanja je grozil zaposlenemu v enem od koprskih lokalov, nato pa z odjavljenim vozilom divjal po cesti. V portoroškem lokalu so prav tako imeli težave z gostoma, na koprskem Ukmarjevem trgu je policija posegla v pretep, so sporočili s Policijske uprave Koper.