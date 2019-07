V Avstraliji štirje otroci z avtomobilom pobegnili 1000 kilometrov od doma

Sydney, 15. julija - Četverica avstralskih otrok, starih od 10 do 14 let, je v soboto enemu od očetov ukradla avtomobil in pobegnila daleč od doma. Policija je drzneže ujela šele v nedeljo zvečer, ko so bili že več kot 1000 kilometrov stran od doma, pri čemer je morala s silo odpreti avtomobil. Sumijo jih tudi kraje goriva.