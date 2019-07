Pred 30 leti se je poslovil avstrijski dirigent Herbert von Karajan

Salzburg, 16. julija - Mineva 30 let od smrti slavnega avstrijskega dirigenta Herberta von Karajana, ki velja za enega najpomembnejših dirigentov 20. stoletja. Bil je tehnično dovršen in sugestiven interpret, specialist za dela Wagnerja in Verdija ter klasično simfonijsko literaturo, od Beethovna do Brucknerja.