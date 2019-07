Po zmagi Alžirije 282 aretacij v Franciji

Pariz, 15. julija - Potem ko so se alžirski nogometaši sinoči v Kairu uvrstili v finale afriškega prvenstva, so policisti po Franciji zaradi burnega praznovanja zmage nad Nigerijo, ki so ga spremljali izgredi, ponoči aretirali 282 oseb, je danes sporočilo francosko ministrstvo za notranje zadeve.