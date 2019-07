Vox populi: Volivci bi podprli združevanje v sredini

Ljubljana, 15. julija - V javnomnenjski raziskavi Vox populi agencije Ninamedia so preverili tudi naklonjenost volivcev morebitnemu povezovanju političnih strank. Povezovanju so naklonjeni zlasti volivci koalicijskih SAB, DeSUS in SMC ter največje parlamentarne stranke SDS. Potencialni volivci LMŠ pa so najbolj naklonjeni združitvi z DeSUS.