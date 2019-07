Požar v Mariboru uničil stanovanje

Maribor, 14. julija - Okoli 4. ure zjutraj je stanovanje v četrtem nadstropju bloka na Gosposvetski cesti v Mariboru zajel požar. Pogasili so ga mariborski poklicni in prostovoljni gasilci, ogenj pa je stanovanje v celoti uničil, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Reševalci so eno osebo prepeljali v UKC Maribor na preventivni pregled zaradi vdihavanja dima.