Potomci zadnjega nemškega cesarja zahtevajo vrnitev premoženja

Berlin, 13. julija - Potomci zadnjega nemškega cesarja in pruskega kralja Viljema II. na čelu z njegovim prapravnukom Georgom Friedrichom Ferdinandom od Nemčije zahtevajo vrnitev na tisoče umetnin in drugega premoženja. Prav tako želijo pravico do bivanja v eni od njegovih nepremičnin. Hitra rešitev spora ni verjetna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.