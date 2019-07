V Trstu obeležili 99. obletnico požiga Narodnega doma

Trst, 13. julija - V Trstu je danes potekala slovesnost ob 99. letnici požiga Narodnega doma, ki se je je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Zamejski Slovenci so s slovesnostjo izkazali navezanost na poslopje, ki ga je fašistični režim leta 1920 uničil in s tem zadal hud udarec njihovemu bogatemu življenju in razvejani dejavnosti.