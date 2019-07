Aretirali avstrijskega politika, ki je streljal z balkona

Salzburg, 13. julija - Pripadniki avstrijske posebne policije so v petek aretirali bergheimskega občinskega svetnika iz vrst svobodnjakov (FPÖ), ker je s svojega balkona s pištolo streljal v grmovje. Povod za to naj bi bila jeza zaradi odstavitve notranjega ministra iz FPÖ Herberta Kickla. Pri tem ni bil nihče ranjen, svobodnjaki pa so ga izključili iz stranke.