Novi makedonski predsednik danes v Sloveniji na prvem obisku v tujini

Ljubljana, 15. julija - Novi makedonski predsednik Stevo Pendarovski bo danes začel dvodnevni uradni obisk v Sloveniji. To bo njegov prvi uradni obisk v tujini, odkar je maja zasedel položaj. V uradu gostitelja, predsednika republike Boruta Pahorja, so zapisali, da ima to dejstvo simbolni pomen za utrditev vsestranskih odnosov med državama in narodoma.