Hrvaški sabor potrdil občutno višje kazni za najhujše prometne prekrške

Zagreb, 12. julija - Hrvaški parlament je danes potrdil spremembe zakona o varnosti v cestnem prometu, ki predvideva občutne višje kazni za kršitelje cestnoprometnih predpisov na hrvaških cestah. Za osem najhujših prometnih prekrškov so podvojili denarne kazni in bodo znašale tudi do 20.000 kun (2700 evrov).