DZ odredil parlamentarno preiskavo v zadevi Kangler, sodelovanje večine strank pod vprašajem

Ljubljana, 12. julija - DZ je na zahtevo državnega sveta odredil parlamentarno preiskavo o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri pregonu državnega svetnika Franca Kanglerja. Preiskavo so pozdravili v SDS, NSi in SNS, iz vrst koalicije in Levice pa je bilo ob opozorilih o njeni nedopustnosti slišati napovedi, da v preiskovalni komisiji ne nameravajo sodelovati.