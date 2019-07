Ljubljana bi lahko zaradi podnebnih sprememb beležila največjo rast temperatur med mesti na svetu

Ljubljana, 12. julija - Poletja v mestih, predvsem evropskih, bodo v prihodnje še toplejša, temperature pa bodo do leta 2050 povprečno višje, in sicer med 3,5 in 4,7 stopinje Celzija, kaže študija švicarskega inštituta inštituta Crowther Lab. Ljubljana naj bi med 520 mesti, vključenimi v projekcije, do leta 2050 doživela najvišjo rast temperatur v poletnih mesecih.