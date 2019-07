V nekaterih delih sveta težave pri dostopu do Twitterja

Washington, 11. julija - Uporabniki spletnega družbenega omrežja Twitter v nekaterih delih sveta so danes imeli težave z dostopom do svojega računa. V Twitterju so pojasnili, da gre za tehnično težavo, ki jo še preiskujejo, uporabnikom pa obljubljajo, da bodo o zadevi obveščeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.