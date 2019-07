Primorske novice o položaju in varnosti najemnikov stanovanj (12. 7.)

Koper, 11. julija - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Kako do stanovanja piše, da so na stanovanjskem trgu v najbolj nezavidljivem položaju zlasti mladi in tisti z nižjimi dohodki. Kot meni bo predlagana novela zakona o nepremičninskem posredovanju lahko le delno izboljšala njihov položaj in varnost.