DZ sprejel nekoliko popravljena pravila o pridobivanju podatkov o letalskih potnikih

Ljubljana, 12. julija - Državni zbor je z 52 glasovi za in sedmimi proti sprejel novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije, s katero določbe, ki se nanašajo na pridobivanje podatkov o letalskih potnikih, usklajuje z evropsko direktivo. Po noveli bodo podatki o letalskih potnikih in rezervacijah avtomatizirano preverjeni v različnih evidencah policije.