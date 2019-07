Od zdaj naj bi bilo izplačevanje odškodnin zaradi ograje na meji hitrejše

Ljubljana, 12. julija - Državni zbor je z 52 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o nadzoru državne meje, ki naj bi po zagotovilih ministrstva za notranje zadeve pospešila in poenostavila postopke izplačila odškodnin za uporabo zemljišč, na katerih so ob meji postavljene tehnične ovire.