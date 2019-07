V Ljubljani drugi oblikovalski maraton BIO 26

Ljubljana, 12. julija - V Ljubljani bo od danes do nedelje potekal drugi oblikovalski maraton. Na njem bodo sodelovale skupine, katerih projekti so se na prvem oblikovalskem maratonu maja v Ljubljani izkazali za najboljše. Končni projekti bodo v sklopu BIO 25 predstavljeni v sodelujočih ustanovah, osrednja razstava bo na ogled v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.