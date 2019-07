Arsenalov kapetan Koscielny zavrnil odhod na turnejo po ZDA

London, 11. julija - Arsenalov kapetan Laurent Koscielny je zavrnil odhod na turnejo s svojim klubom po ZDA, so potrdili pisanja medijev iz angleške ekipe, in izrazili upanje, da bodo rešili problem s 33-letnim Francozom. Topničarjem je zvest od leta 2010, vendar je po poročanju medijev želel zapustiti London in se vrniti v Francijo eno leto pred iztekom pogodbe.