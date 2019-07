Nafta po neurju v Mehiškem zalivu dražja

Singapur, 11. julija - Cene nafte so danes najvišje v šestih tednih. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, cene rastejo v luči najnovejše statistike o zalogah nafte v ZDA. Te so se v minulem tednu padle za 9,5 milijona na 159 milijonov sodov, medtem ko so analitiki ocenjevali, da bo padec le 2,9-milijonski. Dodatno je rast cen spodbudila nevihta v Mehiškem zalivu.